Sağlıkçılar Hakkari Yüksekova’da 7/24 aşı mesaisinde

2. doz aşısını yaptıran Hamza Evin, ''Artık herkes aşılarını yapsın. Geciktirmeye zaman vermesin. Çünkü bu hastalığı ancak beraberce böyle yenebiliriz. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için aşılarımızı zamanında yapalım. Bizim sağlıkçılar sağolsunlar gece gündüz demeden her neresi olursa olsun vatandaşların ayağına giderek anında aşılarını yapıyorlar. İstediğimiz saatte istediğimiz yerde aşı olabiliyoruz. Şu an akşamın geç saatidir. Çadırda aşımı yaptım. Sağlıkçılarımızın hakları asla ödenmez. Tek yapacağımız şey artık aşılarımızı zamanında yapmaktır. İnşallah kısa sürede yüzde yüz başarıyı sağlayacağız'' dedi.