Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra da kendini vurdu

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü. Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışmaya başlama devam edince araçtan silahını alıp geri dönen koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

HABERİN VİDEO