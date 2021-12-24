24 Aralık 2021, Cuma
Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra da kendini vurdu
Son dakika haberi: Sağlık ocağı çıkışında cinnet getiren adam dehşet saçtı. 5 aylık bebeğinin önünde önce karısına kurşun yağdırdı sonra da silahı başına doğrultup ateşledi. Şanlıurfa'da yaşanan kan dondurup olay saniye saniye kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 18:43
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu