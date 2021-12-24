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Haberler Galeri Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra da kendini vurdu

Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra da kendini vurdu

Son dakika haberi: Sağlık ocağı çıkışında cinnet getiren adam dehşet saçtı. 5 aylık bebeğinin önünde önce karısına kurşun yağdırdı sonra da silahı başına doğrultup ateşledi. Şanlıurfa'da yaşanan kan dondurup olay saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 18:43
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü. Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışmaya başlama devam edince araçtan silahını alıp geri dönen koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

HABERİN VİDEO

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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık ocağından çıkan kadının 6 aylık bebeğini bebek arabasına koyduktan sonra kocasının elinde silahla geldiği görülüyor.

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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu

Kocasını gören Meral Baran'ın kaçmaya çalıştığı ama kocasının silahla vurduğu gözlendi. Kadın yerdeyken defalarca ateş eden koca, daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak intihar ediyor.

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Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu
Sağlık ocağı çıkışı vahşet! Cinnet getirdi önce karısını sonra kendini vurdu

Öte yandan cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.