24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

2485'ten geliyorum dedi! Zaman yolcusundan ilginç iddia! İnsanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay olacağını iddia eden kişi 25 Aralık tarihini işaret etti. Sosyal medyada zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve bir hayli popüler olan Thatonetimetraveler adlı kişi, 900 yıldır uzaydaki kapsülde yaşayan bir insanın dünyaya geleceği şeklinde "tuhaf" bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:34
  • 1
  • 9
2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

2485'ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi, iddialarıyla sosyal medyada kısa sürede popüler oldu. Thatonetimetraveler adlı hesaptan yapılan paylaşımlara göre; 25 Aralık'ta yaşanacak bir olay insanların yaşamını kökten değiştirecek. İddialara göre 900 yıldır uzayda bir kapsülde yaşayan kişi dünyaya gelecek. Sosyal medyada "deli saçması" olarak nitelendirilen iddialar kimilerince bir hayli ilginç bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

2485'ten geldiğini iddia ederek, 25 Aralık'ta tüm insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını iddia eden zaman yolcusu Thatonetimetraveler'in yeni sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

  • 3
  • 9
2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

Zaman yolcusu, 900 yıldır uzaydaki kapsülde yaşayan bir insanın dünyaya geleceğini ve insanlar onu bulana kadar adamın gizemli kalacağını iddia etti.

  • 4
  • 9
2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısı, daha önce yaptığı açıklamada, 25 Aralık 2021'de dünyadaki insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını iddia etmişti.

  • 5
  • 9
2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

Dünya'ya gizemli bir adamın ineceğini iddia eden Thatonetimetraveler, "Uzaydaki bir kozada 900 yıldır yaşayan insan, dünyaya geri gelecek.