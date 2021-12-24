2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…

2485'ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi, iddialarıyla sosyal medyada kısa sürede popüler oldu. Thatonetimetraveler adlı hesaptan yapılan paylaşımlara göre; 25 Aralık'ta yaşanacak bir olay insanların yaşamını kökten değiştirecek. İddialara göre 900 yıldır uzayda bir kapsülde yaşayan kişi dünyaya gelecek. Sosyal medyada "deli saçması" olarak nitelendirilen iddialar kimilerince bir hayli ilginç bulundu.