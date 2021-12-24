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2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…
2485'ten geliyorum dedi! Zaman yolcusundan ilginç iddia! İnsanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay olacağını iddia eden kişi 25 Aralık tarihini işaret etti. Sosyal medyada zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve bir hayli popüler olan Thatonetimetraveler adlı kişi, 900 yıldır uzaydaki kapsülde yaşayan bir insanın dünyaya geleceği şeklinde "tuhaf" bir iddia ortaya attı.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:34Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:34