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Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar

Türkiye, koronvirüsle mücadele için başlattığı aşı seferberliği ile dünyaya örnek oldu. Sağlık ekipleri dağ, bayır, tarla ve zorlu şartlar demeden karış karış her bölgeye ulaşıyor. Batman Sason'da Mereto Dağı eteklerinde yaşayan bölge halkı için ekipler canına dişine takarak hizmet peşinde koştu. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Sabah
Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:05
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Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar
Pandemiyle mücadelede 1.5 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 47 milyonu aşkın aşı vurdu.
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Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar

Batman Sason'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde Türk, Kürt, Ermeni ve Araplar'ın birlikte yaşadığı dağ köylerinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aşı çalışmalarını görüntüledi. İşte zorlu dağ yollarını aşan sağlık ekiplerinin telefonların bile çekmediği derin vadilerde verdikleri mücadeleye tanıklık ettiğimiz o anlar:

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Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar

BATMAN MODELİ...

600 bin nüfuslu Batman'da koronavirüs sürecinin başından beri örnek bir mücadele verildi. Şehir merkezinde kriz merkezi ve ilçelerde kurulan çağrı merkezleri ile vatandaşların bütün sorularına 7 gün 24 saat cevap verildi.

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Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar

Her korona hastasının evine gidildi, koronavirüs testi yaptırmak isteyen herkese ulaşıldı.Eğitim seviyesinin düşük olduğu bölgelerde aşı tereddüttü olan kişiler için 135 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

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Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar
Kaymakamlar, kanaat önderleri, imamlar, muhtarlar, okul müdürlerinden oluşturulan ekiple vatandaşların aşı tereddüttü giderildi. Binlerce kişi aşı olmaya ikna edildi.