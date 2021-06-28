Sağlık ekipleri aşı seferberliğinde! Canlarını dişine takarak dağ köylerine ulaştılar

Türkiye, koronvirüsle mücadele için başlattığı aşı seferberliği ile dünyaya örnek oldu. Sağlık ekipleri dağ, bayır, tarla ve zorlu şartlar demeden karış karış her bölgeye ulaşıyor. Batman Sason'da Mereto Dağı eteklerinde yaşayan bölge halkı için ekipler canına dişine takarak hizmet peşinde koştu. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Sabah Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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