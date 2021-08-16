Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika... 4. doz aşı ne zaman yapılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı hakkında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda aşı yaşı 15'e düşürülürken, kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstünün de aşı olabileceği bildirildi. Öte yandan 4. doz aşı ile ilgili de son dakika açıklaması geldi. Peki, 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...