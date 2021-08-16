16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika... 4. doz aşı ne zaman yapılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı hakkında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda aşı yaşı 15'e düşürülürken, kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstünün de aşı olabileceği bildirildi. Öte yandan 4. doz aşı ile ilgili de son dakika açıklaması geldi. Peki, 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2021 12:05
  • 1
  • 15
Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? Aşılama süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. Öte yandan 4. doz aşı ile ilgili de yeni kararlar alındı. Koronavirüs aşısı hakkında yeni kararların alınmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

4. DOZ AŞI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere 4. doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler randevu alarak 4. doz aşılarını yaptırabilecek.

  • 3
  • 15
Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

  • 4
  • 15
Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR BİR AY SONRA AŞI OLABİLECEK

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

  • 5
  • 15
Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Kovid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sol tarafında gri renkli kutucukta yer alan "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayın.