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Denizin altında görüntülendi! "Suyun altında depremi yaşıyoruz"

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde meydana gelen hasarın izleri yıllar önce silinirken, Değirmendere'de denize çöken alanın kalıntıları ise su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. Dalış eğitmeni Murat Kulakaç, suya her daldıklarında deprem anını tekrar yaşadıklarını, deniz altında hala depremin izlerini ilk günkü gibi gördüklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 12:00
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Denizin altında görüntülendi! Suyun altında depremi yaşıyoruz

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, ilçede büyük yıkıntıya neden oldu. Kentte tamamen silinen depremin izleri, denizde ise hala duruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Denizin altında görüntülendi! Suyun altında depremi yaşıyoruz

Deprem sırasında Gölcük Değirmendere'nin bir kısmının gömüldüğü denize dalanlar, felaketin tahribatını görüyor.

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Denizin altında görüntülendi! Suyun altında depremi yaşıyoruz

DHA muhabiri ve bröveli dalgıç Ergün Ayaz ile dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Değirmendere sahilindeki denizin 12 metre altından başlayan ve 55 metreye kadar uzanan deprem kalıntılarının izini sürdü.

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Denizin altında görüntülendi! Suyun altında depremi yaşıyoruz

'TÜM GERÇEKLERİ SUYUN ALTINDA GÖREBİLİYORUZ'
Depremin üzerinden 22 yıl geçtiğini söyleyen dalış eğitmeni Murat Kulakaç, "Karada unuttuğumuz tüm gerçekleri suyun altında görebiliyoruz.

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Denizin altında görüntülendi! Suyun altında depremi yaşıyoruz

Suyun altında çok ciddi bir oluşum var. Depremin tüm gerçekliğini, şiddetini biz her dalışımızda ayrıntılı şekilde görebiliyoruz. Hala evler, ağaçlar, arabalar, insanlarımıza ait kişisel eşyalar, olduğu gibi tüm çıplaklığıyla duruyor ve bizi sürekli ikaz ediyor.