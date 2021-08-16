16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Denizin altında görüntülendi! "Suyun altında depremi yaşıyoruz"
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde meydana gelen hasarın izleri yıllar önce silinirken, Değirmendere'de denize çöken alanın kalıntıları ise su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. Dalış eğitmeni Murat Kulakaç, suya her daldıklarında deprem anını tekrar yaşadıklarını, deniz altında hala depremin izlerini ilk günkü gibi gördüklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 12:00
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