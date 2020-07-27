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Sağlık Bakanlığı paylaştı: Plajlardaki risk oranı öğrenilebilecek
Sağlık Bakanlığı'nın, 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadı��ını öğrenebiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, 35 ilde bin 377 noktadan 15 gün aralıklarla alınan su numuneleri ile deniz suyunun yüzme açısından risk taşıyıp taşımadığını denetlediklerini kaydetti.
Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:02
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