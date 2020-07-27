Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

Suudi Arabistan'da bugüne kadar 266 bin Covid-19 testi pozitif sonuç verdi, 2 bin 733 insan yaşamını yitirdi. Gözler, her yıl milyonlarca Müslümanın katıldığı Hac organizasyonuna çevrildi. Riyad yönetimi ise Haziran ayında bu yıl için yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini resmen ilan etti. Geçen hafta Kabe'nin örtüsü değiştirildi ve son hazırlıklar tamamlandı.