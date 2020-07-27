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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak
İslam alemi, mübarek Kurban Bayramı için son hazırlıklarını yapıyor. Bayrama sayılı günler kala hac ibadeti için Kabe'ye giden milyonlarca Müslüman, 'hacı' olabilmenin heyecanını yaşıyor. Pandemi nedeniyle büyük tedbirlerin alındığı Kabe'de hacı adayları, geniş güvenlik tedbirleri kapsamında ibadetlerini yerine getiriyor. İşte hacdan gelen ilk kareler...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:36
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