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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

İslam alemi, mübarek Kurban Bayramı için son hazırlıklarını yapıyor. Bayrama sayılı günler kala hac ibadeti için Kabe'ye giden milyonlarca Müslüman, 'hacı' olabilmenin heyecanını yaşıyor. Pandemi nedeniyle büyük tedbirlerin alındığı Kabe'de hacı adayları, geniş güvenlik tedbirleri kapsamında ibadetlerini yerine getiriyor. İşte hacdan gelen ilk kareler...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:36
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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

Bu yıl hacı olma şansını elde edenler Mekke'ye ulaşmaya başlarken, yollarda ve havalimanlarında olağanüstü önlemler göze çarpıyor. Hac kararı yalnızca Suudi Arabistan'da değil Kenya'dan Pakistan'a birçok şirketin batmasına yol açtı.

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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

Suudi Arabistan'da bugüne kadar 266 bin Covid-19 testi pozitif sonuç verdi, 2 bin 733 insan yaşamını yitirdi. Gözler, her yıl milyonlarca Müslümanın katıldığı Hac organizasyonuna çevrildi. Riyad yönetimi ise Haziran ayında bu yıl için yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini resmen ilan etti. Geçen hafta Kabe'nin örtüsü değiştirildi ve son hazırlıklar tamamlandı.

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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

Yerli hacılar ise, olağanüstü önlemler altında Mekke'ye ulaşmaya başladı. AP haber ajansı, yollarda kontrol yapan polislerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

Mekke'deki otellerde konaklayacak hacı adaylarının valizleri de, lobilerde dezenfekte ediliyor.

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Hacdan tarihi kareler geldi! Bu yıl böyle olacak

İzin almadan hac yapılamayacağını bildiren Suudi Arabistan resmi haber ajansı, kutsal mekan Kabe ve çevresinde sıkı tedbirler alındığını aktarıyor.