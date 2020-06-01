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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

Spor salonlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği bu dönemde müşterilerin randevu ile alınacağı, salondaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacağı, takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren boks, güreş gibi branşların yapılmamasının uygun olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:14
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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, 30. madde olarak "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

Kovid-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğu, damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalığın bulaşabildiği vurgulanan rehberde, bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşterinin Kovid-19 kapsamında sağlığını korumak için belirlenen kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

Bu doğrultuda, spor salonlarının girişine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişlerin asılması, spor salonlarının girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

Tedbirler doğrultusunda, spor salonundaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmasının uygun olduğu ifade edilen rehberde, diğer maddeler şöyle sıralandı:

"- Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

- Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

- Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

- Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).