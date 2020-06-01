Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler

- Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

- Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

- Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).