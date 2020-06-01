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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte spor salonlarında uyulması gereken tedbirler
Spor salonlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği bu dönemde müşterilerin randevu ile alınacağı, salondaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacağı, takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren boks, güreş gibi branşların yapılmamasının uygun olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:14
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