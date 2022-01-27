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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ünlü sunucu ile 2021 yılında nikah masasına oturan eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 06:27Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 06:27