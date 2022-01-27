27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ünlü sunucu ile 2021 yılında nikah masasına oturan eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 06:27
  • 1
  • 23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ölüm haberinin arından gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

1980 yılında Rize'de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

  • 3
  • 23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

  • 4
  • 23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

  • 5
  • 23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.