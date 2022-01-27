Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı

1980 yılında Rize'de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.