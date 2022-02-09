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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı
İstanbul Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir şahıs, telefonunu ve parasını çalan 2 gaspçının peşinden koşunca önce dövüldü sonra bıçaklandı. Kan donduran anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Gencin kaçmaması için bacağına sarıldığı gaspçı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, yabancı uyruklu genç ise sınır dışı edildi.