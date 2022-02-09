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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

İstanbul Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir şahıs, telefonunu ve parasını çalan 2 gaspçının peşinden koşunca önce dövüldü sonra bıçaklandı. Kan donduran anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Gencin kaçmaması için bacağına sarıldığı gaspçı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, yabancı uyruklu genç ise sınır dışı edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 12:43
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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

Olay, geçen hafta Salı günü saat 08.00 sularında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah sularında yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı.

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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

Bir müddet sonra Azimi ile yoldan geçen 2 kişi arasında tansiyon yükseldi.

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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

Çıkan tartışmada 2 şahıs Azimi'nin cep telefonunu ile 100 TL'sini çaldı. Talihsiz genç, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.

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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

ÖNCE GASP SONRA BIÇAKLI SALDIRI

Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi ardından şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

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İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

KAÇMASIN DİYE BACAĞINA SARILDI

Genç bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birini bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.