İstanbul’da kan donduran olay! Dövüldü, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

İstanbul Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir şahıs, telefonunu ve parasını çalan 2 gaspçının peşinden koşunca önce dövüldü sonra bıçaklandı. Kan donduran anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Gencin kaçmaması için bacağına sarıldığı gaspçı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, yabancı uyruklu genç ise sınır dışı edildi.

İHA Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL