19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Ayıların içinde saklı olan 3 hindistan cevizini bulmak isteyenlerin keskin bir gözlem yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Optik illüzyon testinde başarılı olabilmek için 10 saniyeniz bulunuyor. Optik illüzyon testleri, hem arkadaşlarınızla keyifli bir yarışma düzenlemek hem de kendi gözlem yeteneklerinizi test etmek için harika bir fırsat sunar. O zaman süreniz başladı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 19:02
  • 1
  • 6
Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Son dönemlerde, IQ testlerine olan ilgi artmış durumda. Optik illüzyonlar, küçük bir algılama ve gerçeklik arasındaki boşluğun neden olduğu görsel yanılsamaları içeriyor. Çoğunlukla gözlerimiz önündeki nesneleri fark etmekte zorlanabiliyoruz. İşte size ve arkadaşlarınıza meydan okuma fırsatı sunacak bir IQ testi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Optik illüzyon resminde, küresel mücadeleyi kazanmak için 32 saniye içinde 3 hindistan cevizini işaretleyin. Başarılı olursanız, dünya nüfusunun ilk %1'i arasında olacaksınız.

  • 3
  • 6
Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Buradaki optik illüzyon resmine bir göz atın ve aşağıdaki resimde gizli hindistan cevizlerini bulun. Bunu yapmak için sadece 32 saniyeniz var.

  • 4
  • 6
Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Şimdi hindistancevizi bulmaya çalışın. Sadece 32 saniyen var. Hindistan cevizini buldun mu?

  • 5
  • 6
Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

İPUCU

*Hindistan cevizinin kulakları yoktur.

*Hindistan cevizini resmin sağ tarafında aramanızı öneririz. Sağdakiler fotoğrafın üst ve alt bölgelerine, soldakiler ise orta bölgeye sıkışmış durumda.

Hala bulamadınız mı?