Sadece üst düzey zekaya sahip olanlar bulabilir! 3 Hindistan cevizini fark ederek 5 saniyede bulmacayı çöz!

Ayıların içinde saklı olan 3 hindistan cevizini bulmak isteyenlerin keskin bir gözlem yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Optik illüzyon testinde başarılı olabilmek için 10 saniyeniz bulunuyor. Optik illüzyon testleri, hem arkadaşlarınızla keyifli bir yarışma düzenlemek hem de kendi gözlem yeteneklerinizi test etmek için harika bir fırsat sunar. O zaman süreniz başladı!