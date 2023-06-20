20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

İzmir, pazar günü korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tüyler üperten cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 4 kişiyi öldüren Türkmen katil Saparmurat Hallyev polis tarafından yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı bıçakla Çeşme'de yakalanırken, katliamı kıskançlık yüzünden yaptığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:06
  • 1
  • 18
İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi.

  • 3
  • 18
İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

CİNAYET POLİSİ ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu belirlendi.

  • 4
  • 18
İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

  • 5
  • 18
İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

KOKU YAPMASIN DİYE DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ

Türkmen katilin sıcak havada koku yapmaması için parçalara ayırdığı cesetleri derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.