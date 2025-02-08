Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Bunun üzerine uzmanlar da saç boyalarının içindeki kimyasal maddeye dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre;Prof. Dr. Akman, saçlarımızın güzelliğimizin bir parçası olduğunu ve onların renginin yüzümüzü aydınlattığını belirterek, "Saç boyaları nedeniyle 'irritan' veya 'alerjik reaksiyonlar' gelişebilir. İrritasyona bağlı hafif kaşıntı, kızarıklık gelişebileceği gibi kimyasal yanıklar ve sonrasında leke ve iz de kalabilir. Üzerine bir de enfeksiyon eklenebilir. Hatta enfeksiyon sonrası deriden, derine yayılarak, ölümcül sonuçlara bile neden olabilir. Saç köklerine çok yaklaşmamak gerekiyor" dedi.