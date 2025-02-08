08 Şubat 2025, Cumartesi
Saç boyası Yıldız Tilbe'nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi
Kendine has tavrı, giyim tarzı ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde yüzü yandı. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayan ünlü sanatçının ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Saç boyalarının içinde bulunan kimyasal maddelerin, yanlış kullanım durumunda ciltte ciddi hasarlara yol açabileceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:54