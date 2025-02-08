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Saç boyası Yıldız Tilbe'nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Kendine has tavrı, giyim tarzı ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde yüzü yandı. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayan ünlü sanatçının ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Saç boyalarının içinde bulunan kimyasal maddelerin, yanlış kullanım durumunda ciltte ciddi hasarlara yol açabileceği ifade edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:54
Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı.

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Saç boyası yüzünden suratında yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı.

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

"GEÇER İNŞALLAH"

Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Bunun üzerine uzmanlar da saç boyalarının içindeki kimyasal maddeye dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre;Prof. Dr. Akman, saçlarımızın güzelliğimizin bir parçası olduğunu ve onların renginin yüzümüzü aydınlattığını belirterek, "Saç boyaları nedeniyle 'irritan' veya 'alerjik reaksiyonlar' gelişebilir. İrritasyona bağlı hafif kaşıntı, kızarıklık gelişebileceği gibi kimyasal yanıklar ve sonrasında leke ve iz de kalabilir. Üzerine bir de enfeksiyon eklenebilir. Hatta enfeksiyon sonrası deriden, derine yayılarak, ölümcül sonuçlara bile neden olabilir. Saç köklerine çok yaklaşmamak gerekiyor" dedi.

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

KINA YAPABİLİR

İrritan yanıkların kostik maddenin gücü ile doğru orantılı olarak derideki sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Akman, "Alerjik yanıtlar ise özellikle 'parafenilendian'a bağlı gelişmekte olup, bu madde siyah kına, Hint kınası ile geçici dövme uygulamalarından sonra da alerjiye neden olabilmektedir. Ve bu vakalar sık görülmektedir" diye konuştu.

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

AVRUPA'DA YASAKLI

"Bu maddenin deri hücrelerimize toksik etki gösterebildiği, hücresel düzeyde yapılan bilimsel çalışmalarda da gösterilmiştir" diyen Prof. Dr. Akman, şunları söyledi: "Bu maddeye karşı alerjik yanıt geliştiren kişiler 'paraben' ve 'benzokain'e de alerji geliştirebilmektedirler ve bu maddeler de Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde artık kulanılmamakta veya içerik oranları sınırlandırılmaktadır."

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

YAMA TESTİ İLE 'ALERJİ AJANI' TESPİTİ

Prof. Dr. Akman, Amerika'da Mayo Clinic öncülüğünde geliştirilen ve piyasada kullanılan ürünlerin içeriklerini analiz eden 'Skin Safe Aplikasyonu'na dikkat çekti:

"Burada en sık alerjik reaksiyona neden olabilen içerikler, kullanıcıya belirtilmektedir. Dermatoloji kliniklerinde, 'Patch (Yama) Testi' ile kişilerin alerjik veya irritasyon yanıtları olup, olmadığı test edilebilmektedir. Saçımıza, derimizi, ağzımızın içine veya vücudumuzun herhangi bir yerine kullandığımız ürünler, takılar, cihazlar, protezler alerji geliştirebilir. Gelişebilecek alerjik yanıtlar bu test ile saptanabilmektedir. Böylece sorumlu ajanın bir daha kullanılması yerine, alerjik ve irritasyon yapmayan maddenin kullanılması sağlanabilmektedir."

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

PROFESYONEL DESTEK ALIN

Kişilerin kullandığı ilaçların da alerjik ve bağışıklık sistemlerini etkileyen hastalıkların, gelişebilecek durumlarını kolaylaştırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Akman, şu uyarılarda bulundu:

"Bu nedenle zararsız ve alerji riski düşük ürünler tercih edilmelidir. İçeriğinden emin olunmayan, onaysız ürünler kullanılmamalıdır. Bu tür ürünler sağlığınızı tehlikeye atabilir. Boya, kına, geçici dövme gibi uygulamaların, profesyonel kişiler tarafından, denetlenen yerlerde ve sağlığı tehdit etmeyen içerikler ile yapılması uygun olacaktır.

Saç boyası Yıldız Tilbe’nin yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

NEFES SORUNU

Alerjik yanıtların ise sadece temas edilen yerde kalmayıp, tüm vücutta yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntüye de neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Akman, "Dudakta şişlik varsa nefes almayı da bozabilir. Tüm vücudu kaplarsa, yine hayatı tehdit etme noktasına bile gelebilir" dedi.