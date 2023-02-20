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Haberler Galeri Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Şaban ayı orucu hangi günler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların ilki olan Recep ayı biterken 21 Şubat salı günü idrak edilecek olan Şaban ayıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bir yandan da Peygamber Efendimiz (sav) tarafından tavsiye edilen Şaban ayının 13., 14. ve 15. gününe denk gelen Eyyam-ı Biyd orucu merak ediliyor. Peki Şaban Ayı orucu hangi gün?

şaban ayı orucu ne zaman

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:54
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Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Şaban ayı orucu hangi günler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların ilki olan Recep ayı biterken 21 Şubat salı günü idrak edilecek olan Şaban ayıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bir yandan da Peygamber Efendimiz (sav) tarafından tavsiye edilen Şaban ayının 13., 14. ve 15. gününe denk gelen Eyyam-ı Biyd orucu merak ediliyor. Peki Şaban Ayı orucu hangi gün?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Özellikle de Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği zaman "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir.

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Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu, ama Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu bir şekilde geçirmediği hadis kaynaklarında yer alır.

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Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyd Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor.

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Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.