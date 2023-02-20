Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler

Şaban ayı orucu hangi günler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların ilki olan Recep ayı biterken 21 Şubat salı günü idrak edilecek olan Şaban ayıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bir yandan da Peygamber Efendimiz (sav) tarafından tavsiye edilen Şaban ayının 13., 14. ve 15. gününe denk gelen Eyyam-ı Biyd orucu merak ediliyor. Peki Şaban Ayı orucu hangi gün?

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