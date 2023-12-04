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Haberler Galeri Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Erzincanlı çoban Mert Yılmaz, vahşi doğada çektiği videoları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak bir koli yumurtayı ormanlık alana bırakan Yılmaz, yaban hayvanlarını foto kapan ile görüntüledi. Yumurtayı yemeye gelenler ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:35
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Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Erzincanlı çoban Mert Yılmaz, çektiği videolarla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Yılmaz, son olarak bir koli yumurtayı ormanlık alana bıraktı.

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Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Yılmaz, yumurtaları yemeye gelen hayvanları ise foto kapan ile görüntüledi.

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Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Yumurtaları ilk saksağanlar yemeye geldi.

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Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Ardından yaban domuzu sürüsü yumurtaların kokusunu alarak bölgeye geldi.