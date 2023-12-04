Ormanlık alana bir koli yumurta bıraktı 🥚 Gelen hayvanları şaşırttı | O anları foto kapan görüntüledi 🌲

Erzincanlı çoban Mert Yılmaz, vahşi doğada çektiği videoları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak bir koli yumurtayı ormanlık alana bırakan Yılmaz, yaban hayvanlarını foto kapan ile görüntüledi. Yumurtayı yemeye gelenler ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL