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Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında olan Rusya da vaka sayıları rekor üstüne rekor kırdı. Bir bölge valisinin personeline verileri değiştirmeleri yönünde talimat verdiği izlenimi uyandıran bir ses kaydının ortaya çıkması, Rusya'nın koronavirüs istatistiklerinin güvenilirliği konusunda şüpheye yol açtı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:27
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Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Rusya, dünyayı dize getiren corona virüs salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Bugüne dek 362 binden fazla corona virüs vakası bildiren ülkede ortaya çıkan bir skandal, halkın açıklamaların doğruluğuna inanmasını zorlaştıracak gibi gözüküyor.

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Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Bir bölge valisinin personeline verileri değiştirmeleri yönünde talimat verdiği izlenimi uyandıran bir ses kaydının sızdırılması, Rusya'nın Covid-19 istatistiklerinin güvenilirliği konusunda şüpheye yol açtı.

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Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Pazartesi sabahı anonim sosyal medya kanallarında yayımlanan kayıtta duyulan ses boğuk ve deşifre etmesi zor. Fakat sesi Lipetsk Valisi Igor Artamonov'unkine benzeyen bir adamın "rakamları değiştirmeyi" talep ettiği açıkça duyuluyor.

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Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Kayıttan hangi verilerin kastedildiği anlaşılmasa da konuşan kişi verilerin yayımlanmasının "halkı... (bu) bölge hakkında kötü düşünmeye" iteceğini söylüyor. İki dakika süren konuşmanın içinde yer alan ifadelerse şöyle: "Moskova'yı 72 tane (bu kısım tam anlaşılmıyor) olmadığına ikna etmek için bunu düzeltmemiz lazım", "Bölgeyi riske atmayın", "Kritik bir aşamadayız, birilerinin kellesinin gitmesi gerek" ve "Bana bunu yapamayacağını söyleme. Verileri değiştirmek gerçekten bu kadar zor mu?"

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Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Bir noktada bu sözlerin kimliği belirsiz muhatabı, karşısındakine itiraz ederek verileri değiştirmenin o kadar da kolay olmayacağını söylüyor. Söz konusu kişi, "Bu tek tıkla çözülecek bir iş değil, karmaşık bir şey" diyor.