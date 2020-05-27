Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı

Kayıttan hangi verilerin kastedildiği anlaşılmasa da konuşan kişi verilerin yayımlanmasının "halkı... (bu) bölge hakkında kötü düşünmeye" iteceğini söylüyor. İki dakika süren konuşmanın içinde yer alan ifadelerse şöyle: "Moskova'yı 72 tane (bu kısım tam anlaşılmıyor) olmadığına ikna etmek için bunu düzeltmemiz lazım", "Bölgeyi riske atmayın", "Kritik bir aşamadayız, birilerinin kellesinin gitmesi gerek" ve "Bana bunu yapamayacağını söyleme. Verileri değiştirmek gerçekten bu kadar zor mu?"