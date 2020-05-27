ANA SAYFA
Rusya’da valinin koronavirüs rakamlarıyla oynadığına dair ses kaydı ortaya çıktı
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında olan Rusya da vaka sayıları rekor üstüne rekor kırdı. Bir bölge valisinin personeline verileri değiştirmeleri yönünde talimat verdiği izlenimi uyandıran bir ses kaydının ortaya çıkması, Rusya'nın koronavirüs istatistiklerinin güvenilirliği konusunda şüpheye yol açtı.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:27
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20