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Haberler Galeri 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Çarşamba günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri, güncel kataloğu araştırmaya başladılar. BİM'de bu hafta birbirinden farklı ürünler satışa çıktı. Elektronikten züccaciye ürünlerine, teknolojik ürünlerden tekstil ürünlerine birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Markete uğramadan önce sayfamızı inceleyerek hangi ürünün indirimli olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:27
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27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

27 Mayıs BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu. BİM marketlerden yapılacak alışverişlerde uygulanan indirimli ürünlerin listesi paylaşıldı. Set üstü ocak, baskül, süzgeç seti, saklama kabı, krep tava, cam kavanoz, taşınabilir şarj aleti, ışıklı şarj kablo çeşitleri, kamping şişme mat gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM marketlerde çarşamba indirimleri neler? İşte 27 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160 60 HZ
• 178 Derece geniş görüş açısı

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27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

Kumtel
Set Üstü Ocak

• Paslanmaz inox ince gövde
• Gaz kesme emniyet sistemli

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27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

Altus
Baskül

• Maksimum 150 kg
• LCD Ekran

Fakir
Blender Robot Seti

• 1700 W
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı

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27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

Hazneli Rende

• Farklı renk seçenekleri