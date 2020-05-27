27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...

BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Çarşamba günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri, güncel kataloğu araştırmaya başladılar. BİM'de bu hafta birbirinden farklı ürünler satışa çıktı. Elektronikten züccaciye ürünlerine, teknolojik ürünlerden tekstil ürünlerine birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Markete uğramadan önce sayfamızı inceleyerek hangi ürünün indirimli olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL