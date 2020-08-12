Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

Misafirlerin gelmeye başladığını belirten Yazıcı, "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı. İnşallah yakın zamanda Almanlar da gelecek ve turizm sektörü daha fazla hareketlenecek." diye konuştu.