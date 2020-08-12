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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente iki gün içinde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini bildirdi. Vali Ersin Yazıcı "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı" dedi.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:48
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