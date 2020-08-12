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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente iki gün içinde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini bildirdi. Vali Ersin Yazıcı "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı" dedi.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:48
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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente iki gün içinde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini bildirdi. Vali Yazıcı, bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği tanışma toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de üst düzeyde tutulduğunu söyledi.

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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

İnsanların sağlığı için her şeyin düşünüldüğünü aktaran Yazıcı, kentteki herkesin ve sektörlerin turizme çok bağlı olduğunu dile getirdi.

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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

Misafirlerin gelmeye başladığını belirten Yazıcı, "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı. İnşallah yakın zamanda Almanlar da gelecek ve turizm sektörü daha fazla hareketlenecek." diye konuştu.

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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

Yazıcı, gelen yolcuların havaalanına girdiği andan itibaren güvenli bir tatil geçirecek olmanın rahatlığını hissettiklerini bildirdi.

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Rusların tercihi Türkiye oldu! 2 günde 40 bin turist geldi

"ANTALYA EN GÜVENLİ KENTLERDEN BİRİSİ"

Antalya'nın nüfusuna oranla Kovid-19 vakası en az tespit edilen iller arasında yer aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya en güvenli kentlerden birisi. Şehri tehdit edecek düzeyde bir vaka durumu söz konusu değil. Yerli ve yabancı tüm turistleri 'turizmin başkentine' davet ediyoruz." dedi.