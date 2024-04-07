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Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı

ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından Türkiye'ye yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Rock sanatçısı Hakan D.'nin bilgisayarında, çocuklara ait 13 adet müstehcen fotoğraf, 6 bin 756 adet pornografik video ortaya çıktı. Asıl mesleği öğretmenlik olan Hakan D.'nin yasaklı sitelerden çocuklara yönelik pornografik video ve fotoğraf satın aldığı bilgisine de ulaşıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 10:49
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Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı

ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından Türkiye'ye yapılan bir ihbarda sanatçı Hakan D.'nin binlerce çocuk pedofili video ve fotoğraflarını satın aldığı ortaya çıktı.

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Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı

ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından hazırlanan ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na gönderilen rapora göre Hakan D., isimli bir kişinin Dark Web üzerinden yasaklı sitelerden çocuklara yönelik pornografik video ve fotoğraf satın aldığı bilgisi verildi. İhbar üzerine emniyet güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı

ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİKMİŞ!

İstanbul'da olduğu tespit edilen sanatçı Hakan D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde 6 yıldır müzisyenlik yaptığını, asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu, ikametinde oturduğu sırada laptopundan Dark Web üzerinden merak ettiği bir takım sitelere girdiğini burada bitcoin ile 10 dolarlık ödeme yaptıktan sonra uzun süre beklediğini ancak giremeyince çıktığını söyledi.

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Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı

BİLGİSAYARINDAN BİNLERCE MÜSTEHCEN VİDEO ÇIKTI

Dijital materyallerine el konulan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede, çocuklara ait 13 adet müstehcen fotoğraf, 6 bin 756 adet pornografik video ve 27,9 gb boyutunda müstehcen görüntü elde edildi. Görüntüler sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı

Savcılık soruşturma kapsamında müzisyen Hakan D.'nin ifadesine başvurdu. İfadesinde söz konusu video ve fotoğraflarla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüpheli bilgisayara otomatik yüklendiğini belirtti.