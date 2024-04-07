Rock şarkıcısı pedofili çıktı! Bilgisayarında mide bulandıran görüntülere ulaşıldı
ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından Türkiye'ye yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Rock sanatçısı Hakan D.'nin bilgisayarında, çocuklara ait 13 adet müstehcen fotoğraf, 6 bin 756 adet pornografik video ortaya çıktı. Asıl mesleği öğretmenlik olan Hakan D.'nin yasaklı sitelerden çocuklara yönelik pornografik video ve fotoğraf satın aldığı bilgisine de ulaşıldı.
Sabah
Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:39Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 10:49