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Mersin'de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanıp tutuklanan şüphelinin, gasp ettiği bileziklerden biriyle borç ödediği ortaya çıktı. Haberlerde cinayeti öğrenen bir kişi, katilin kendisine maktule ait olabileceğini düşündüğü bileziği getirip borcuna karşılık verdiğini belirterek, jandarmaya teslim etti.
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:04Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:08