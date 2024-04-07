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Mersin'de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanıp tutuklanan şüphelinin, gasp ettiği bileziklerden biriyle borç ödediği ortaya çıktı. Haberlerde cinayeti öğrenen bir kişi, katilin kendisine maktule ait olabileceğini düşündüğü bileziği getirip borcuna karşılık verdiğini belirterek, jandarmaya teslim etti.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:08
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Mersin’de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Olay, önceki gün sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

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Mersin’de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulundu.

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Mersin’de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi.

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Mersin’de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı.

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Mersin’de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen sahada detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin aynı mahalleden 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı da ortaya çıktı.