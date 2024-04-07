Mersin’de kan donduran cinayet! Aileyi katleden cani gasp ettiği bilezikle bakın ne yapmış

Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen sahada detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin aynı mahalleden 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı da ortaya çıktı.