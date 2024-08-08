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Haberler Galeri Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Çevrimiçi oyun dünyasının devlerinden Roblox, şu sıralar erişim sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar, platforma giriş yaparken yaşadıkları problemler nedeniyle "Roblox kapatıldı mı?" ve "Neden açılmıyor?" sorularına cevap arıyor. Şu anda Roblox'a erişim engeli getirilip getirilmediği ve sorunların arkasındaki nedenler hakkında detaylı bilgi almak isteyen oyuncular, platformun durumu hakkında resmi açıklamaları ve çözüm önerilerini bekliyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:28
Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de Roblox oyununa erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla erişim engelinin çocukların istismarına yol açabilecek içerikler nedeniyle getirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu adımın toplumsal yapı üzerinde olumsuz etkiler yaratan içeriklere karşı alınan önlemler kapsamında olduğunu ifade etti.

Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Roblox'a Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'den Roblox oyununa erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Engelleme kararı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Erişim Engeli Nedeniyle Roblox Kapatıldı

BTK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" denildi. Bu karar, Türkiye'de daha önce erişim engeli getirilen Wattpad ve Instagram'ın ardından, Roblox'un da erişime kapatılmasıyla sonuçlandı.

Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, erişim engeli hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Roblox'un erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiştir. Karar, UYAP sisteminde yayımlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un yasaklanma nedenini sosyal medya üzerinden açıkladı. Tunç, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Roblox oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine erişim engeli getirilmiştir. Türkiye, çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür ve olumsuz içeriklere karşı hassasiyetle yaklaşacaktır" dedi.