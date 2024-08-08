Roblox oyunu nedir, neden kapatıldı? Roblox neden yasaklandı. tekrar açılacak mı? Erişim engeli ne demek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de Roblox oyununa erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla erişim engelinin çocukların istismarına yol açabilecek içerikler nedeniyle getirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu adımın toplumsal yapı üzerinde olumsuz etkiler yaratan içeriklere karşı alınan önlemler kapsamında olduğunu ifade etti.