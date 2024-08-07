07 Ağustos 2024, Çarşamba
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme
Ankara Çankaya'da eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'e 31 Temmuz gecesi kurşun yağdırdı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken Bedirhan Şener, gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve akıl hastanesine sevk edilen Şener ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:51