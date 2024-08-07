07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

Ankara Çankaya'da eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'e 31 Temmuz gecesi kurşun yağdırdı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken Bedirhan Şener, gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve akıl hastanesine sevk edilen Şener ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:51
Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olay Ankara'da 31 Temmuz günü yaşandı. Siyasetçi Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 81 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i öldürdü.

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

Gözaltına alınan Bedirhan Şener, sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, gözetim altına alınmasına karar verildi.

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

EVİNDEN ÇOK SAYIDA PSİKİYATRİ İLACI ÇIKTI

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek. Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği bilgisine ulaşılmıştı.

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayette flaş gelişme

ABDÜLLATİF ŞENER: ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ!

"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."