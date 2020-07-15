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Haberler Galeri Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından ekiplerce 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi. Selde yaralanan bir çocuğun tedavisi sürüyor. Kızılay ekipleri de bölgede 5 araçla gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dün gece itibarıyla bölgede 2 bin koli su, 250 koli kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 12:06
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Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespitinin yanı sıra Karayolları, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

Yetkililerden alınan bilgiye göre, şiddetli yağışa bağlı afet nedeniyle 3 ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

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Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışması sürdürülüyor. Ulaşıma açılan köylerdeki çalışmalara ise bugün başlanacak.

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Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

UMKE, AFAD, AKUT ve JAK ekipleri tarafından Çayeli'nin Madenli beldesi ve köylerinde, afetin yaşandığı 13 Temmuz'dan bu yana toplam 125 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

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Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

Ağaran Şelalesi bölgesinde konakladıkları otellerde mahsur kalan yaklaşık 50 kişinin tahliyesi için yol açma çalışmaları devam ediyor. Oteller bölgesine ulaşımı sağlayan yolda üç ayrı noktada çökme yaşanması ve toprağın kaygan olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ilerlediği öğrenildi.