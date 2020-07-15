Rize'deki şiddetli yağışın ardından 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından ekiplerce 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi. Selde yaralanan bir çocuğun tedavisi sürüyor. Kızılay ekipleri de bölgede 5 araçla gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dün gece itibarıyla bölgede 2 bin koli su, 250 koli kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.