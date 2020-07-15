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Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle otopsilerde alınacak yeni önlemleri de açıkladı. Buna göre otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alındıktan sonra yapılacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak. Otopsiyi yapanın kişisel koruyucu ekipman (KKE) (su geçirmez önlük,N95/FFP2 maske, gözlük /yüz siperliği, çift eldiven) kullanması gerekli.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 11:19
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğinden otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev alacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "sağlık kurumlarında çalışma" bölümüne "Otopsilerde Alınacak Önlemler" başlığını ekleyerek güncellemeye gitti.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Bu çerçevede bakanlık Kovid-19'a bağlı ölümlerde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğini vurgulayan Bakanlık... "Otopside yoğun aerosol oluşturan işlemler yapılması nedeniyle olası/kesin Kovid-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır" uyarısında bulundu.