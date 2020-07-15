Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle otopside alınacak önlemleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle otopsilerde alınacak yeni önlemleri de açıkladı. Buna göre otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alındıktan sonra yapılacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak. Otopsiyi yapanın kişisel koruyucu ekipman (KKE) (su geçirmez önlük,N95/FFP2 maske, gözlük /yüz siperliği, çift eldiven) kullanması gerekli.