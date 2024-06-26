Rize'de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan yağış sonrası sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bazı iş yerlerini ve evleri su basarken, yağışın sürmesi bekleniyor. Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde, yağmur suyu kanalllarının tıkanması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İşte detaylar...