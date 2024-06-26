26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Rize'de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan yağış sonrası sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bazı iş yerlerini ve evleri su basarken, yağışın sürmesi bekleniyor. Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde, yağmur suyu kanalllarının tıkanması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş: 26.06.2024 16:29 Güncelleme: 26.06.2024 16:31
  • 1
  • 28
Rize’de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

  • 2
  • 28
Rize’de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

  • 3
  • 28
Rize’de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

  • 4
  • 28
Rize’de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Pazar ilçesinde yağışın etkisiyle debisi yükselen yan derelerden taşan su, bazı binaların zemin ve bodrum katlarını bastı.

  • 5
  • 28
Rize’de şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü...

Cadde ve sokaklarda biriken su, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle yollarda güçlükle ilerledi.