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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! Bodrum'u karıştıran darp olayında ikili hakkında iddianame hazırlandı

Bodrum'da bulunan Mandarin Orientel Bodrum Otel'de iş insanı Kaya Sabancı ve otelin sahibi iş insanı Vedat Aşçı arasında yaşanan kavgaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Olaya ilişkin Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaya Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi. Öte yandan Kaya Sabancı'nın karıştığı suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan oluştuğu belirtilerek "dava açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Giriş: 26.06.2024 22:48 Güncelleme: 26.06.2024 22:50
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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! İkili hakkında iddianame hazırlandı

Bodrum'daki sosyete camiasını karıştıran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! İkili hakkında iddianame hazırlandı

Hatırlanacağı üzere 72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, 20 Haziran akşamı Bodrum'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ile yaşanan kavga Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! İkili hakkında iddianame hazırlandı

Olayla ilgili kavgaya karışan tarafların ve tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vedat Aşçı hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! İkili hakkında iddianame hazırlandı

Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'ya hakaretleri nedeniyle verilecek cezada Türk Ceza Kanunu'na göre haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanması istendi.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! İkili hakkında iddianame hazırlandı

KAYA SABANCI'YA DA O SUÇLARDAN İDDİANAME
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından Kaya Sabancı'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianame hazırlandı.