Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasında flaş gelişme! Bodrum'u karıştıran darp olayında ikili hakkında iddianame hazırlandı

Bodrum'da bulunan Mandarin Orientel Bodrum Otel'de iş insanı Kaya Sabancı ve otelin sahibi iş insanı Vedat Aşçı arasında yaşanan kavgaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Olaya ilişkin Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaya Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi. Öte yandan Kaya Sabancı'nın karıştığı suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan oluştuğu belirtilerek "dava açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...