Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşını kaybetti

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."