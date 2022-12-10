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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşını kaybetti

Rize'de, Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralanıp, 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden 9 yaşındaki futbolcu Yiğit Demirel tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul ederken, aile fertlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 14:51
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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşanı kaybetti

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşanı kaybetti

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşanı kaybetti

9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşanı kaybetti

"VEFAT HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Çaykur Rizespor, altyapı futbolcusu Yiğit Demirel için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Rize’de kale direği üzerine devrildi! 9 yaşındaki Yiğit yaşam savaşanı kaybetti

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."