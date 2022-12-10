Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 1 milyon değerinde sorunun açılacağı yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Genç yarışmacı Batu Alıcı'nın 400 bin TL değerindeki soruyu da doğru yanıtlayarak bir sonraki yani 1 milyonluk soruya geçmesi sunucusundan seyircisine herkeste heyecan yarattı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? İşte atv 10-11 Aralık yayın akışı...