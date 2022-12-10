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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

Kim Milyonler Olmak İster yarışmasında 3 yıl aradan sonra 1 milyonluk soru yeniden açılıyor. Genç yarışmacı Batu Alıcı, geçtiğimiz haftaki bölümde 11'inci soruya da doğru yanıt vererek son soruya ulaşmıştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte 1 milyonluk soru yeni bölüme kalmıştı. En çok izlenen yarışma programında gözler 1 milyonluk soruya çevrildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 16:19
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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 1 milyon değerinde sorunun açılacağı yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Genç yarışmacı Batu Alıcı'nın 400 bin TL değerindeki soruyu da doğru yanıtlayarak bir sonraki yani 1 milyonluk soruya geçmesi sunucusundan seyircisine herkeste heyecan yarattı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? İşte atv 10-11 Aralık yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

1 MİLYONLUK SORU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

atv yayın akışında yer alan bilgiye göre, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 11 Aralık Pazar günü saat 20.00'de yayınlanacak. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı'nın yanıtlayacağı 1 milyonluk soru bu bölümde ekranlara gelecek.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

BATU ALICI 1 MİLYON TL'YE KOŞUYOR

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 20 yaşındaki Batu Alıcı damga vurdu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

ATATÜRK SORUSUNA DOĞRU YANIT VERDİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de genç yarışmacı Batu Alıcı, risk alarak 11. soruya doğru yanıt verdi. 1 milyon TL değerindeki 12. soru öncesinde, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" sorusu soruldu.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara