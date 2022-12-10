10 Aralık 2022, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022
Kim Milyonler Olmak İster yarışmasında 3 yıl aradan sonra 1 milyonluk soru yeniden açılıyor. Genç yarışmacı Batu Alıcı, geçtiğimiz haftaki bölümde 11'inci soruya da doğru yanıt vererek son soruya ulaşmıştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte 1 milyonluk soru yeni bölüme kalmıştı. En çok izlenen yarışma programında gözler 1 milyonluk soruya çevrildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 16:19
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12