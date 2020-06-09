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Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan'dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:30
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Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu GALERİ DEVAM EDİYOR

Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan'dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye'ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı.

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Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu

Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize'de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor.

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Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu

Birçok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize'de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu
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Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu