Rize'de ilginç görüntü! Çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan'dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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