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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rize’de evin içinde dev yaban arısı yuvası! Ev sahibi sergilenmesini istiyor Rize’de evin içinde dev yaban arısı yuvası! Ev sahibi sergilenmesini istiyor
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü Çay mahallesinde bulunan dev yaban arısı yuvası ağızları açık bıraktı. 85 cm büyüklüğündeki yuva görenleri şaşırtırken, mahallelilerin de ilgi odağı haline geldi. Evin sahibi yuvanın sergilenmesini istiyor.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 13:18
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut, evinin çatısında 85 cm uzunluğunda dev yaban arısının yuvasını buldu. Muhtar Kurkut'un evinin çatısında ortaya çıkan 85 cm büyüklüğündeki yaban arısı yuvası görenleri şaşırtırken, muhtarın evinin çatı aralığındaki ahşabın altına arıların yaptığı yuva mahallelilerin ilgi odağı haline geldi. Evin sahibi Kurkut, yuvayı çatı aralığında şans eseri fark ettiğini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"İLK GÖRDÜĞÜMDE NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"
Kurkut "Daha önceden evime giren dev yaban arılarını fark ettim. Bir yuvalarının olabileceğini tahmin ettim ve çatı katına çıkınca şans eseri buldum. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım.
Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan yaptığım araştırma sonucunda dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendim" dedi.
SERGİLENMESİNİ İSTİYOR
Bu tür dev yabanı arı yuvaları ile ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Kurkut, bulduğu yuvanın özelliğini yitirmeden bir müzede sergilenmesi için yetkililerden bu yuvayı almalarını veya kendisinin herhangi bir devlet kurumuna teslim edebileceğini ifade etti.
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