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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı nerede | Hizmete gireceği tarih belli oldu! Vali "Alanında bir ilk" diyerek duyurdu Rize-Artvin Havalimanı nerede | Hizmete gireceği tarih belli oldu! Vali "Alanında bir ilk" diyerek duyurdu Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak | Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı. Deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanının yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesinin çay bardağı şeklinde inşa edileceğini söyledi. Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 13:29
Çeber, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Havalimanının hem Rize hem Artvin hem de bölge ve ülke için çok değerli bir yatırım olduğunu ifade eden Çeber, "Aslında uluslararası anlamda değer atfettiğimiz, dünyada benzeri az olan bir yatırım. Tamamen denize dolgu ile yapılan bir havalimanı, alanında belki de bazı özellikleriyle bir ilk." dedi.
"DENİZİN DİBİ İĞNE OYASI GİBİ İŞLENİYOR"
Çeber, havalimanında bazı tekniklerin ilk kez uygulandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"O nedenle çok özel mühendislik teknikleri gerektiriyor. Havalimanımızda denizin dibi nerdeyse iğne oyası gibi işleniyor. 'Denize dolgu' deyince dağları delip, bulduğumuz her türlü malzemeyi alıp denizi doldurduğumuz bir teknik kimsenin aklına gelmemeli. Denizin dibinde çok özel mühendislik teknikler uygulanıyor ve taşlar ebatlarına, sertliklerine, yapılan zemin etütlerine göre zemine yerleştiriliyor. Denizin dibinde dalgıçlarımız var. Çok ince detaylı çalışan teknik aletlerimiz ve gemilerimiz var yani çok özel bir yöntem uygulanıyor."
Rize-Artvin Havalimanı'nın tamamlanmasıyla birlikte cazibe merkezi olan turizm alanlarına ulaşımın daha da kolay olacağının altını çizen Çeber, ilin geleceğini çayın ardından turizmde gördüklerini, dolayısıyla havalimanının bu anlamda çok büyük hizmet vereceğini aktardı.