Rize-Artvin Havalimanı nerede | Hizmete gireceği tarih belli oldu! Vali "Alanında bir ilk" diyerek duyurdu

Havalimanının hem Rize hem Artvin hem de bölge ve ülke için çok değerli bir yatırım olduğunu ifade eden Çeber, "Aslında uluslararası anlamda değer atfettiğimiz, dünyada benzeri az olan bir yatırım. Tamamen denize dolgu ile yapılan bir havalimanı, alanında belki de bazı özellikleriyle bir ilk." dedi.