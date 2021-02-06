06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış

Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da Ortaçağ'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği 4 metre uzunluğunda piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 13:27
  • 1
  • 100
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 100
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış

Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak Ortaçağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda piton derisi, Ortaçağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi.

  • 3
  • 100
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

  • 4
  • 100
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış
  • 5
  • 100
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış
Şanlıurfa'da piton derisi ele geçirildi! Tam 4 metre uzunluğunda bakın ne için kullanıyorlarmış