Rengi çamura dönmüştü! Balıklıgöl'den sevindiren haber: Eski haline kavuştu
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan göl suyu, bir ay sonra berrak ve mavi görünümüne tekrar kavuştu.
Giriş Tarihi: 10.03.2023
13:48
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu, çamur rengine bürünmüştü. Bir ay sonra eski haline dönen Balıklıgöl'de suyun berraklaşmasıyla balıklar su yüzeyine çıkmaya başladı. Uzmanların tamamen doğal bir olay olduğunu belirttiği Balıklıgöl, eski günlerine kavuşarak ziyaretçi akınına uğruyor. Göl çevresinde gezen vatandaşlar, balıklara yem atarak felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.
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"15 GÜN SONRA İNŞALLAH ÜLKEMİZ GİBİ BURASI DA GİDEREK TEMİZLENEREK GÜZEL GÜNLERİNE GERİ DÖNECEK"
Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Balıklıgöl Teknik Komisyon Üyesi Ömer Sait Kılıç, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar diliyoruz. Balıklıgöl'deki su, Şanlıurfa Balıklıgöl'ü besleyen Direkli Havzası'ndan geliyor.
Dolayısıyla Şanlıurfa'nın güneybatısındaki sular buradan kaynak suyu olarak çıkıyor. Depremden 7 dakika sonra akiferlerdeki toprak yüzeye çıktı. Yani buradaki su renginin bozuşmasının tek sebebi hazinelerdeki suların içerisindeki toprağın yüzeye çıkmasıdır. Başka da bir nedeni yok.
Depremle birlikte seyreden bir olay, bugüne kadar yüzde 40 açılma oldu. Bundan sonra da açılmaya devam edecek. Balıklar stresli oldukları için ilk günlerde gözükmediler, zaten bulanıklıktan şu anda o stresin kalkması ile birlikte öncelikle büyük balıklar gözüküyor, küçük balıklar gölün çeşitli noktalarındaki mağaralarda bulunuyorlar. Onlar da zaman içerisinde çıkacak. Tabii bu arada suyun oksijen miktarını da kontrol ettik. Şu anda oksijen miktarı 8 miligram veriyor. Normal seviyelerinde, yani gayet güzel bir seviyededir.
Sadece bulanıklık noktasından bir tereddüt oluştu, o da zamanla düzelecek. Bu balıklar sazangil ailesine mensup balıklar olduğu için dayanıklılıkları çok yüksek. Bulanıklıklara karşı dayanım güçleri çok yüksek. Ölüm oranlarına gelince de anormal bir ölümle karşılaşmadık.