Rengi çamura dönmüştü! Balıklıgöl’den sevindiren haber: Eski haline kavuştu

Depremle birlikte seyreden bir olay, bugüne kadar yüzde 40 açılma oldu. Bundan sonra da açılmaya devam edecek. Balıklar stresli oldukları için ilk günlerde gözükmediler, zaten bulanıklıktan şu anda o stresin kalkması ile birlikte öncelikle büyük balıklar gözüküyor, küçük balıklar gölün çeşitli noktalarındaki mağaralarda bulunuyorlar. Onlar da zaman içerisinde çıkacak. Tabii bu arada suyun oksijen miktarını da kontrol ettik. Şu anda oksijen miktarı 8 miligram veriyor. Normal seviyelerinde, yani gayet güzel bir seviyededir.