Elleriyle temizlediler! İş makinelerinin yardımıyla enkazdan çıkardılar

"YENİDEN İŞ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Enkazdan araçlarını çıkardıklarını ifade eden depremzede vatandaşlardan Erdoğan Küçükarık, en son kalan otomobillerine de ulaştıklarını belirterek, "Enkalarımızı kaldırıp araçlarımızı çıkartıyoruz. Bu günümüze de şükrediyoruz. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Burada çalışma yapan iş makinelerinin yardımıyla araçlarımızı çıkarttık. Emniyetimiz de birazdan otomobili buradan alarak götürecek. Burada bizim otoparkımız vardı ve içinde araçlarımız vardı. Arka tarafa kadar ise iş yerlerimiz vardı. Bugün itibarıyla son aracımızı da çıkarttık. Cana geleceğine malla gelsin diyoruz. Burada kalan malzemelerimizi de topladıktan sonra yeniden iş kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

