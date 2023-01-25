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Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

Regaip kandili 2023 yılında 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol kandil günlerinde Müminler vakitlerini nafile ibadetler ile geçirirler. Bunlardan biri olan oruç ibadeti önemli ve kıymetli bir yere sahiptir. Peki Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:57
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Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

Regaip kandilinde oruç tutulur mu sorusunun cevabı araştırılıyor. Regaip kandili üç ayların içinde bulunan mübarek gecelerin ilkidir. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günlerde Müslümanlar, Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için ibadet ederler. Peki Regaip Kandilinde oruç ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip kandili, İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek gecelerden biridir. Regaip kandili bir ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Bu yıl Regaip kandili 26 Ocak 2023 Perşembe gecesi idrak edilecek.

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Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.

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Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

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Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.