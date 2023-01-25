Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?

Regaip kandili 2023 yılında 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol kandil günlerinde Müminler vakitlerini nafile ibadetler ile geçirirler. Bunlardan biri olan oruç ibadeti önemli ve kıymetli bir yere sahiptir. Peki Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?