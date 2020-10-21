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Haberler Galeri Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman? İnsanlığa İslam'ı tebliğ eden, hakkı ve hakikati öğreten, cennete giden yolda rehberlik edip her haliyle en güzel örnek olan İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyayı gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dualarla ibadetlerle idrak edilecek. Diyanet'in takvimine göre, Mevlid Kandili'nin ne zamana denk geldiği belli oldu. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 12:14
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Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? soruları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid gecesini takip eden hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak edilecek.Mevlid Kandili, "Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuran İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in dünyaya teşrifini hatırlatan gecedir. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba idrak edilecek.

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Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda Diyanet'ten yapılan Mevlid Kandili paylaşımı şöyleydi; O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.

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Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, onun gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

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Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Rabbimiz onu bizlere, "şahit, müjdeleyici, uyarıcı" ve "dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi" olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.