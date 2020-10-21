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Rebiülevvel ayı takvimi: 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili ne zaman? İnsanlığa İslam'ı tebliğ eden, hakkı ve hakikati öğreten, cennete giden yolda rehberlik edip her haliyle en güzel örnek olan İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyayı gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dualarla ibadetlerle idrak edilecek. Diyanet'in takvimine göre, Mevlid Kandili'nin ne zamana denk geldiği belli oldu. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 12:14
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