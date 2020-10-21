HaberlerGaleriAdnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Son dakika haberi... Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte ait Ankara'daki iki evden yaklaşık 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:40Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 13:03
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
14
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
2
14
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
3
14
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
4
14
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
5
14
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!