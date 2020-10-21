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Haberler Galeri Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Son dakika haberi... Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte ait Ankara'daki iki evden yaklaşık 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 13:03
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Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen suç örgütü üyesi bir şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği fosilleri Pursaklar'daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.

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Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.

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Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı.

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Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

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Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!
Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

Operasyon kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M ile ikamet sahibi Y.Ö'ye adli işlem uygulandı.

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