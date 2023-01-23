Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan ayı için Müslümanlar heyecan içinde. Müslümanların kendileriyle yüzleşmesi, Kur'an-ı Kerim ile buluşması, hayatını muhasebe etmesi, hata ve günahlarından arınarak bütün benliğiyle Allah'a yönelmesi için eşsiz bir fırsat olarak büyük öneme sahip Ramazan ayının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak? İşte cevaplar...