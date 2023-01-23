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Haberler Galeri Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan ayı için Müslümanlar heyecan içinde. Müslümanların kendileriyle yüzleşmesi, Kur'an-ı Kerim ile buluşması, hayatını muhasebe etmesi, hata ve günahlarından arınarak bütün benliğiyle Allah'a yönelmesi için eşsiz bir fırsat olarak büyük öneme sahip Ramazan ayının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:15
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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

Ramazan ayı takvimi, mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Recep ayı ile başlayan Şaban ayı ile devam eden Ramazan ile son bulan üç aylar bugün başladı. 11 ayın sultanı Ramazan'ı oruç ibadetiyle geçirecek olan vatandaşlar, 2023 dini günler takvimini araştırıyor. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet'in takvimine göre, 2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor.