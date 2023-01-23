Ankara'da bakıcı dehşeti! 91 yaşındaki kadının başından aşağı sıcak yemek döktü | Hastanede ölüm kalım savaşı veriyor
Ankara'da bakıcısı tarafından darp edilen 91 yaşındaki Münevver Güneysu hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Bakıcının yaşlı kadına şiddet uyguladığı ve başından aşağı sıcak yemek döktüğü iddia edildi. Güneysu'yu ziyarete gelen kızı ve torunu darp izlerini görünce şoke oldu.
Giriş Tarihi: 23.01.2023
12:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
12:53
Ankara'da bakıcı dehşeti yaşandı. 91 yaşında bakıma muhtaç Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BAKICININ YAPTIKLARI KAN DONDURDU Ayrıca bakıcının oğlu S.C. tarafından bakıma muhtaç Münevver Güneysu'nun başından aşağı sıcak yemek döküldüğü de iddialar arasında yer aldı. Güneysu'nun uğradığı şiddeti ise kızı ve torunları fark etti. Evinde Güneysu'yu ziyaret eden aile yakınları, darp izlerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı.
"TABİİ Kİ GELİR BAKARIZ" Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Güneysu hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bakıcıları nasıl işe aldıklarını anlatan yaşlı kadının torunu Derya Yılmaz, "Bundan iki ay önce babaannem akrabaları olduğu için telefon ediyor bu şahıslara 'Bana bakar mısınız?' diye ve babaanneme 'Tabii ki gelir bakarız' diyorlar.
Daha sonra bu bayan kendisi ve oğluyla beraber evinde kaldığı için oğlunu da kabul etmesini istiyor. Babaannem de tamam diyor, akraba ilişkileri olduğu için. Oğluyla beraber geliyorlar ve babaanneme bakıyorlar" diye konuştu.
Yaşadıkları korku dolu anladı anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Kız kardeşime telefon ediyor babaannem, 'kızım ayağım çok kötü diyor' bundan 4 sene önce ameliyat olmuştu. 'Ağrım var gelip doktora götürebilir misin' diyor bunun yanı sıra da babaannem durumu kız kardeşime söylemek istemiyor. Çünkü yanında komşuları olduğu için çekiniyor, söylemek istememiş açıkçası. Kız kardeşim işten çıkıp geldi, biz babaanneme ziyaret gittik, duruma bir bakalım neyin nesi, ameliyat olan bacağında bir problem mi var diyerek. Oraya gittiğimizde kapıyı bayan açtı, oğlu odanın tekinde oturuyordu. Odanın tekini ona vermişlerdi. Kapıyı açtığında kadının surat ifadesinden anladım ben suçlanma gibi bir ifade vardı suratında.