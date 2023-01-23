Ankara’da bakıcı dehşeti! 91 yaşındaki kadının başından aşağı sıcak yemek döktü | Hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

Yaşadıkları korku dolu anladı anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kız kardeşime telefon ediyor babaannem, 'kızım ayağım çok kötü diyor' bundan 4 sene önce ameliyat olmuştu. 'Ağrım var gelip doktora götürebilir misin' diyor bunun yanı sıra da babaannem durumu kız kardeşime söylemek istemiyor. Çünkü yanında komşuları olduğu için çekiniyor, söylemek istememiş açıkçası. Kız kardeşim işten çıkıp geldi, biz babaanneme ziyaret gittik, duruma bir bakalım neyin nesi, ameliyat olan bacağında bir problem mi var diyerek. Oraya gittiğimizde kapıyı bayan açtı, oğlu odanın tekinde oturuyordu. Odanın tekini ona vermişlerdi. Kapıyı açtığında kadının surat ifadesinden anladım ben suçlanma gibi bir ifade vardı suratında.