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Ramazan'da talep patladı! Şanlıurfalılar sakatat almak için birbiriyle yarıştı
Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, sakatat almak için yarıştı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarında yaşanan artış, sofralarında kırmızı et görmek isteyenleri farklı alternatiflere yönlendirdi. Şanlıurfa'da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerine 35 liradan satışa sunulan sakatat çeşitleri daha çok ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:16
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