Ramazan öncesi su fiyatlarına dev zam! Damacana 200 lirayı aştı: Vatandaş nasıl korunacak?

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 09:52 ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan öncesi su fiyatlarına dev zam! Damacana 200 lirayı aştı. Büyükşehirlerde şebeke suyuna gelen zam ve kesintiler vatandaşı damacana suya yöneltirken, fahiş fiyatlar tepki çekti. TÜKONFED Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, suyun gerçek maliyetinin düşük olduğunu belirterek piyasadaki fiyat artışlarını ve tüketiciye yönelik uyarılarını A Haber'de değerlendirdi.

Büyükşehir belediyelerinin şebeke suyuna peş peşe yaptığı zamların ardından, damacana su fiyatlarında da rekor artışlar yaşanıyor. Ramazan ayı öncesi içme suyuna gelen fahiş zamlar vatandaşın belini bükerken, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan TÜKONFED Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, su piyasasındaki çarpıcı gerçekleri ve maliyet oyunlarını gözler önüne serdi. DAMACANA SU ARTIK YÜZDE 25 DAHA PAHALI Sırma, damacananın içindeki suyun asıl maliyetinin sadece 3 lira olduğunu vurgulayarak tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

ŞEBEKE SUYUNDA ZAM VE KESİNTİ ÇİLESİ Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların hem şebeke suyuna gelen zamlarla hem de su kesintileriyle mücadele ettiğini belirten Nurten Sırma, "Su konusunda vatandaş adeta sıkıştırılıyor. Temel bir ihtiyaçtan vazgeçilemez. Özellikle büyükşehirlerde şebeke suyuna metreküp başına yapılan zamların yanı sıra ciddi kesintiler yaşanıyor. Su kesilip tekrar geldiğinde musluktan şeffaf değil, sarı ve bulanık bir su akıyor. Su normale dönene kadar musluklar açık bırakılıyor, bu da metreküp bazında faturaların kabarmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

DAMACANA SUDA 200 LİRA SINIRI AŞILDI Şebeke suyundaki sorunlar nedeniyle vatandaşın damacana suya yöneldiğini ancak burada da fahiş fiyatlarla karşılaştığını dile getiren Sırma, "Vatandaş içilebilir nitelikteki damacana suya yöneldiğinde talebin artmasıyla birlikte büyük şirketler fiyatları yukarı çekiyor. Son 6 ayda bir %50 zam daha yapıldı. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük illerimizde damacana fiyatları 200 liraya yaklaştı. Geçen yıl 20-30 lira bandında olan 5 litrelik sular ise bugün 60 liraya dayandı" sözleriyle piyasadaki son durumu aktardı.

"SUYUN ASIL MALİYETİ SADECE 3 LİRA" Damacana su fiyatlarındaki artışın arkasında yatan maliyet kalemlerini eleştiren Nurten Sırma, "Şirketler dağıtım, personel ve nakliye maliyetlerini gerekçe gösteriyor ancak bir damacananın içindeki suyun gerçek maliyeti sadece 3 liradır. Geri kalan tüm bedel ambalaj, dağıtım ve personel gideri olarak yansıtılıyor. Rekabet Kurumu geçtiğimiz yıl bu konuda bazı firmalara 26 milyon lira ceza kesti. Özellikle yurt dışı kökenli birkaç firma piyasayı ele geçirmiş durumda ve ortaklaşa fiyat belirliyorlar. Yerel üreticiye fırsat bile verilmiyor" şeklinde konuştu.