Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mı? Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, aziz bir misafir edasıyla bugün uğurlanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznü yaşanırken, bayrama ulaşmanın da sevinci yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konular arasında "teşrik tekbiri" yer aldı. Konu ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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