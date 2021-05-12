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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mı? Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, aziz bir misafir edasıyla bugün uğurlanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznü yaşanırken, bayrama ulaşmanın da sevinci yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konular arasında "teşrik tekbiri" yer aldı. Konu ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:31
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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

Allah'ın lütfuyla ihya edilen, neşe ve sevinç günleri olan Ramazan Bayramı huşu içinde karşılanacak. Bayram namazı eda edildikten sonra Ramazan Bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Kırgınlık ve dargınlıkların bitirildiği, küslerin barıştığı, birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşliği güçlendiği Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte "teşrik tekbiri" ile ilgili sorular gündeme geldi. Peki, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? İşte ayrıntılar...

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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR MI?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilmektedir. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte "Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi" sorusu gündeme geldi. Teşrik tekbiri yalnızca Kurban Bayramı için geçerli olup, Ramazan Bayramı'nda da yapılmasında bir sakınca görülmemektedir.

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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (30 Temmuz Perşembe) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.