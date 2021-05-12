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Haberler Galeri 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

Arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın fazileti nedir? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bugün veda edilecek. Arefe gününü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Arefe günü İhlas suresinin ne zaman okunacağını araştırıyor. Hadis-i şerifte tavsiye edilen Arefe gününde İhlas suresi okumak ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas suresi Arefe günü ne zaman okunur? İşte İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 16:59
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1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

İhlasu suresi Arefe gününde ne zaman okunur? Ramazan Bayramı arefesinde en çok merak edilenlerden biri de İhlas suresinin okunacağı vakit oldu. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirecek Müslümanlar, Arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın faziletlerini araştırıyor. Peki, 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? Arefe günü İhlas suresi ne zaman okunur? İşte İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

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1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İihlas suresi'nin fazileti: İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

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1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

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1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.