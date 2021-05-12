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1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı
Arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın fazileti nedir? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bugün veda edilecek. Arefe gününü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Arefe günü İhlas suresinin ne zaman okunacağını araştırıyor. Hadis-i şerifte tavsiye edilen Arefe gününde İhlas suresi okumak ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas suresi Arefe günü ne zaman okunur? İşte İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 16:59
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