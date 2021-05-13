13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021 araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının en özel günlerinden biri olan Anneler Gününde ailemizdeki anne olan yakınlarımıza sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmemiz gerekmektedir. Vefat eden yakınlarını mübarek Ramazan Bayramı'nda unutmayanlar mesajları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 01:34
  • 1
  • 8
Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021 ve ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının 2. Pazar günü tüm dünyada kutlanan Anneler Gününde onların üzerimizde olan emeklerine karşılık olarak unutmadığımızı göstermek için Ramazan Bayramı'nın en özel ve güzel sözlerini sizler için derledik. Milyonlarca Müslümanın, Ramazan Bayramı için geri sayımı sona erdi. İşte, ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.

Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!

  • 3
  • 8
Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.

Bayram'ımız mübarek olsun.Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

  • 4
  • 8
Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... Allah ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşallah... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Şeker Bayramını kutlarım.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

  • 5
  • 8
Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...

Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Bayramınız Mübarek Olsun..

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına.