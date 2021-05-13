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Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı. Genellikle savaş uçaklarında acil durumlarda tasarlanan bir sistem olan fırlatma koltuğu, pilotun oturduğu koltuk pilotla beraber patlayıcı veya roket motoru yardımıyla uçağın dışına fırlatılır. Uçaktan ayrılan koltuk bir paraşüt açarak pilotun güvenle yere inmesini sağlar.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 06:38
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Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı.

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Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Paraşüt tasarımcısı ve mucit Everard Calthrop 1916 yılında sıkıştırılmış havayla fırlatılma prensibiyle çalışan bir fırlatma koltuğu tasarımının patentini aldı.

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Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Modern fırlatma koltuğu tasarımının ilk adımı ise Romanya'lı mucit Anastase Dragomir tarafından atılmıştır. Bir uçak veya araçtan ayrılabilen paraşütlü bölümü içeren tasarım ilk kez 25 Ağustos 1929 tarihinde Paris Orly Havaalanında test edilmiş ve başarılı olmuştur.

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Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Fırlatma koltuğu tasarımı II. Dünya Savaşı sırasında oldukça geliştirilmiştir. Bundan önce kontrol edilemez hale gelmiş bir uçaktan kaçmanın tek yolu uçaktan atlamaktı ancak sıkışık durum, pilotun üzerindeki g-kuvveti ve hava akımı gibi olumsuz koşullar yüzünden çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyordu.

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Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

İlk fırlatma koltukları birbirinden bağımsız şekilde Heinkel ve SAAB tarafından geliştirilmiştir. İlk tasarımlarda sıkıştırılmış hava itici kuvvet kaynağı olarak kullanılmaktaydı. 1940 yılında Heinkel He 280 jet savaş uçağında bir prototip denenmiştir. Test pilotlarından Helmut Schenk 13 Ocak 1942 uçuş sırasında zorunlu kalarak uçaktan fırlatma koltuğu sayesinde çıkmak zorunda kalan ilk kişi olur. Ancak prototipten memnun kalınmayınca üretimi iptal edilen uçaktan sonra fırlatma koltuğunun standart olarak uygulandığı ilk uçak 1942 yılında Heinkel He 219 Uhu savaş uçağı olur.