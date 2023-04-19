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Haberler Galeri Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

Ramazan Bayramı'na son 1 gün kala Müslümanlar, namaza dair detayları araştırmaya başladı. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Ramazan Bayramı'nda namazlar kılınacak, dualar ve ibadetler eda edilecek. Bayram namazı yılda iki kez kılındığı için karıştırılabilen ve unutulabilen bir namazdır. Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:39
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Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra kılınır. Ramazan-ı Şerif'e veda ederken, Müminler namaz ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında, "Bayram namazı farz mı?", "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

BAYRAM NAMAZI KİMLERE FARZ?

Bayram namazı, kendilerine cuma namazı farz olan kimselere Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

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Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Peygamberimiz (sav), Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde ilk iş olarak bayram namazı kıldırmıştır (Müslim, Îydeyn, 9)

Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra kılınır.

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Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

Bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz olan kimselere vaciptir. İslam dinine göre buluğ çağına gelmiş, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bayram namazı kılabilir. Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler.

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Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.