HaberlerGaleriRamazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
Ramazan Bayramı'na son 1 gün kala Müslümanlar, namaza dair detayları araştırmaya başladı. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Ramazan Bayramı'nda namazlar kılınacak, dualar ve ibadetler eda edilecek. Bayram namazı yılda iki kez kılındığı için karıştırılabilen ve unutulabilen bir namazdır. Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?