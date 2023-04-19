Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

Kayıp olayıyla ilgili iddiaları anlatan Anlı, "Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Yani Ali Bey'in kaybıyla ilgili biz, size ulaştık. Siz bize ulaşmadınız. Köyünüzden biri, bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir. Herkes ondan çok korkar. Biz köyde Sait Bey'in oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyoruz' dedi. Çünkü siz oğlunuzu ağaca bağlayıp dövmüşsünüz bunu görenler olmuş. Sonra Ali kaybolunca; onu sizin öldürdüğünüze dair dedikodular oluşmuş. Bu sebeple biz de size ulaştık."