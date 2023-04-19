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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ali Atasever'le ilgili kan donduran iddialar gündeme geldi. 45 yaşındaki oğlunun kaybında baş şüpheli olan Sait Atasever'in oğlunu elektrik direğine bağlayıp işkence ettiği ortaya çıktı. Ali Atasever'in babası ve oğlu tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken köylüler kayıp adamın fırında yakıldığını iddia etti. Kan donduran iddialar sonrası Kütahya'da hareketli saatler yaşandı. İşte Ali Atasever'in kaybında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 14:11Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 14:17