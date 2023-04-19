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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ali Atasever'le ilgili kan donduran iddialar gündeme geldi. 45 yaşındaki oğlunun kaybında baş şüpheli olan Sait Atasever'in oğlunu elektrik direğine bağlayıp işkence ettiği ortaya çıktı. Ali Atasever'in babası ve oğlu tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken köylüler kayıp adamın fırında yakıldığını iddia etti. Kan donduran iddialar sonrası Kütahya'da hareketli saatler yaşandı. İşte Ali Atasever'in kaybında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 14:17
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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sert'te ele alınan Ali Atasever'le ilgili kan donduran iddialar ortaya atıldı. Köylülerin ifadeleri sonrası Kütahya'da hareketli saatler yaşandı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Fırın ve çevresi didik didik edildi. İşte yaşananlar…

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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever, Ali Atasever'in zihinsel engelli olduğunu ve mahkeme kararıyla vasisinin kendisi olduğunu söyledi.

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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

Oğlunun eşinden 20 sene önce boşandığını belirten Sait Bey, "Beni ever dedi. Ben de buldum. Onu beğenmedi. Söz dinlemedi. Evden çıktı gitti" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

Kayıp olayıyla ilgili iddiaları anlatan Anlı, "Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Yani Ali Bey'in kaybıyla ilgili biz, size ulaştık. Siz bize ulaşmadınız. Köyünüzden biri, bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir. Herkes ondan çok korkar. Biz köyde Sait Bey'in oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyoruz' dedi. Çünkü siz oğlunuzu ağaca bağlayıp dövmüşsünüz bunu görenler olmuş. Sonra Ali kaybolunca; onu sizin öldürdüğünüze dair dedikodular oluşmuş. Bu sebeple biz de size ulaştık."

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Müge Anlı’da aranan Ali Atasever hakkında kan donduran iddia! Ekipler harekete geçti fırında inceleme başlatıldı

Müge Anlı, kayıp Atasever'in yeğeni Cemile Hanım'ın "Beni jandarma ifadeye çağırsa ben bildiklerimi anlatırdım. Dedem dayımı ağaca bağlayıp dövdü. Onun kıyafetlerini çıkarıp halıya sararak sopayla vuruyordu. Bu adam çocukluğundan beri babası tarafından dövüldü" dediğini söyledi.