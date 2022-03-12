HaberlerGaleriRamazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
Ramazan ne zaman başlıyor? Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluşun müjdesi olan Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferine adım adım yaklaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı duyuruldu. Peki, Ramazan başlangıcı hangi ay? 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...