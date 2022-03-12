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Haberler Galeri Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan ne zaman başlıyor? Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluşun müjdesi olan Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferine adım adım yaklaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı duyuruldu. Peki, Ramazan başlangıcı hangi ay? 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022 10:22
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Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan başlangıcı ne zaman? İslam'ın en temel ibadetlerinden biri olan ve insanı manevi terbiyeden geçiren "oruç" ibadetinin eda edildiği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç, insanın, kalbi ve ruhu üzerinde birikmiş günah kirinden sıyrılmasını sağlar. Peki, Ramazan başlangıcı hangi ay? 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in takvimine göre, 2022 Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

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Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'