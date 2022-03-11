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Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

Bursa'daki çocuk parkında asılı halde cesedi bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in sır ölümüne ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Genç hakimin bıraktığı 3 sayfalık notta, "Bu kararı kendi irademle aldım" cümlesinin yer aldığı gün yüzüne çıktı. Geçen yaz; savcı olan eşinden boşanan ve psikolojik sorunlar yaşayan Çiğdem Bayrakçeken'in, ölü bulunduğu parkın adı ise şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:56
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Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

Boğaz düğümleyen olay geçen gün Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde gerçekleşti. Ertuğrul Mahallesi'ndeki çocuk parkına giden bir vatandaş, oyuncaklara asılı olan genç kadını görünce şoka girdi. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine hemen olay yerine gitti.

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Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

Yapılan kontrollerde; kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının, Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli 25 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu tespit edildi.

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Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

DOKTORU AİLESİNİ UYARMIŞ

Talihsiz kadının, aynı adliyede savcı olarak görev yapan B.A.'dan 9 Eylül 2021'de boşandığı, çiftin çocuklarının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca genç kadının psikolojik sıkıntılar yaşadığı, doktorunun da ailesini 'İntihar edebilir yanında olun' diye uyardığı ortaya çıktı.

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Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

Genç kadının ise olay günü ailesine, 'Kedilere mama vereceğim' diyerek evden çıktığı anlaşıldı. Öte yandan Çiğdem Bayrakçeken'in üzerinden 3 sayfalık veda notu çıktığı öğrenildi.

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Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

Bir görgü tanığı, "Notta; 'Bu kararı kendi irademle aldım' cümlesi yazılıydı" dedi. Ayrıca ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği ifade edildi.