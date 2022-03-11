Bursa’da intihar eden hakim Çiğdem Bayrakçeken’in notu ortaya çıktı! Cesedi bulunan parkın adı…

Bursa'daki çocuk parkında asılı halde cesedi bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in sır ölümüne ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Genç hakimin bıraktığı 3 sayfalık notta, "Bu kararı kendi irademle aldım" cümlesinin yer aldığı gün yüzüne çıktı. Geçen yaz; savcı olan eşinden boşanan ve psikolojik sorunlar yaşayan Çiğdem Bayrakçeken'in, ölü bulunduğu parkın adı ise şaşkına çevirdi.